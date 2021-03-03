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Политика
Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Клауса зампредседателя СК

Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Клауса зампредседателя СК

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Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса заместителем председателя Следственного комитета. Соответствующий указ опубликован в среду, 3 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

С 1994 по 2007 год Клаус занимал различные посты в правоохранительных органах, включая должности начальника отдела в органах прокуратуры Ульяновска и Санкт-Петербурга.

Затем в течение семи лет он занимал должность замруководителя петербургского главка СК, после чего в 2014 году был повышен до руководителя ГСУ.

17 февраля Путин подписал указ о назначении четырех прокуроров — Ростовской и Иркутской области, Пермского края и Республики Мордовия.

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