Путин назначил прокуроров четырех регионов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров четырех российских регионов. Соответствующий документ опубликован 17 февраля на портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок Бухтоярова Павла Валерьевича — прокурором Пермского края; Праскова Романа Сергеевича — прокурором Ростовской области; Ханько Андрея Викторовича — прокурором Иркутской области, Щербакова Василия Анатольевича — прокурором Республики Мордовия», — следует из документа.

Указ вступает в силу со дня подписания, 17 февраля.

Ранее, 10 февраля, в Совете Федерации поддержали представленные президентом России кандидатуры.

В соответствии с Конституцией России президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов России, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

Бухтояров до назначения руководил прокуратурой Кемеровской области, Прасков возглавлял прокуратуру Тульской области, Ханько занимал должность прокурора Ивановской области, Щербаков — прокурора Мурманской области.