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Суд увеличил срок убийце настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

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Осужденному за убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском Александру Авдееву увеличили срок с 15 лет до 21 года колонии. Такое решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции, сообщила в среду, 3 марта, пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

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По ее словам, судебная коллегия после проверки материалов дела об убийстве решила, что приговор, вынесенный Авдееву, подлежит отмене из-за несоответствия выводов суда с фактическими обстоятельствами произошедшего, а также в связи с неправильным применением уголовного закона.

«Суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение — обвинительный апелляционный приговор. Авдеев А.В. признан виновным и осужден по п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем», и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — цитирует ее ТАСС.

Убийство произошло летом 2016 года. Авдеев, живший в монастыре с 2012 по 2013 год в качестве трудника, проник на его территорию и напал на настоятеля, нанеся множественные удары ножом по голове и туловищу. От полученных травм священнослужитель скончался на месте нападения. После этого убийца похитил из кельи настоятеля 1,1 млн рублей и потратил эти деньги на собственные нужды.

В ноябре официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что за убийство настоятеля 32-летнего уроженца Владивостока Авдеева приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тогда его признали виновным по статьям УК «Убийство», «Кража, совершенная в крупном размере» и «Незаконное проникновение в жилище с применением насилия».

При этом Иванов отмечал, что причастность мужчины была установлена после того, как его осудили за совершение аналогичного преступления. Так, в августе 2018 года Красногорский городской суд Московской области приговорил его к шести годам лишения свободы за убийство. Подробностей дела не приводится, но уточняется, что при отбывании им наказания в колонии строгого режима у мужчины были изъяты образцы ДНК. После сверки их с федеральной базой данных удалось установить его причастность к убийству священника.

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