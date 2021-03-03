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Синоптики спрогнозировали оттепели в марте в Томской области

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Синоптики прогнозируют оттепели во второй и третьей декадах марта в Томской области. При этом среднемесячная температура останется в пределах нормы и составит –7...–11 градусов.

Согласно прогнозам, в течение марта на территории Томска возможны колебания температуры от –8 до –23 градусов по ночам и от –1 до –12 градусов в дневные часы. Заметное повышение температуры возможно 4–5 марта. Об этом пишет РИА «Томск».

Во второй и третьей декадах марта ожидается оттепель. По региону температура повысится до +5 градусов, в Томске потеплеет до +3 градусов.

Количество осадков в регионе ожидается больше нормы. Снегопады прогнозируют в первой и третьей декадах марта. В период оттепелей возможен дождь.

Ранее синоптики предупредили о «барической пиле» жителей Москвы. До середины марта ожидаются скачки давления. Из-за этого в столице прогнозируют резкие изменения погоды с арктическим вторжением 8–9 марта.

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