В 2021 году Минфин увеличит объем покупки валюты почти в три раза

Минфин увеличит объем покупки валюты до 6,7 млрд рублей в день. Объем вырастет в период с 5 марта по 6 апреля 2021 года. Показатель увеличится в 2,8 раза по сравнению с нынешним, сообщает телеканал «Известия». За месяц на операции направят 148,1 млрд рублей. Минфин по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.