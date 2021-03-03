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Путин заявил об обеспечении государством безопасности правоохранителей и их семей

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В России на данный момент прорабатывается вопрос об охране сотрудников правоохранительных органов и их семей, в том числе от угроз в соцсетях. Их безопасность обеспечит государство. Об этом в среду, 3 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД России.

«Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена», — сказал он.

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Путин отметил, что в настоящее время данный законопроект активно прорабатывается. Кроме того, он подразумевает наказание для тех граждан, которые попытаются помешать работе полиции.

«По всей строгости закона будут наказываться тех, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать работе внутренних дел, а также работе сотрудников правоохранительных органов исполнять свои обязанности», — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день Владимир Путин заявил, что органы внутренних дел страны в 2020 году успешно решали поставленные перед ними задачи и действовали без сбоев. Президент выразил надежду на то, что они в полной мере будут использовать свой оперативный, кадровый и технический потенциал для обеспечения безопасности людей и защиты их прав и свобод на новом уровне.

Также «Известия» сообщали, что в России за десять лет число зарегистрированных в стране преступлений, по данным МВД, снизилось на 22%, а тяжких и особо тяжких — на 18%. В свою очередь социологи наблюдают повышение уровня доверия к полиции среди населения. Кроме этого, в рейтинге открытости федеральных министерств МВД занимает третье место из 21 возможного.

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