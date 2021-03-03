Путин оценил работу органов внутренних дел РФ в 2020 году

Органы внутренних дел России в 2020 году успешно решали поставленные перед ними задачи и действовали без сбоев. Об этом в среду, 3 марта, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев, имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере», — отметил российский лидер в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел РФ.

Он добавил, что во время мероприятия власти намерены определить приоритетные направления работы органов внутренних дел.

Также Путин подчеркнул, что граждане ждут большей эффективности от органов власти, включая МВД. Президент выразил надежду на то, что они в полной мере будут использовать свой оперативный, кадровый и технический потенциал для обеспечения безопасности людей и защиты их прав и свобод на новом уровне.

Бороться с криминальной угрозой в России следует решительно и наступательно, заключил глава государства.

Ранее в этот же день «Известия» сообщали, что в России за десять лет число зарегистрированных в стране преступлений, по данным МВД, снизилось на 22%, а тяжких и особо тяжких — на 18%. В свою очередь социологи наблюдают повышение уровня доверия к полиции среди населения. Кроме этого, в рейтинге открытости федеральных министерств МВД занимает третье место из 21 возможного.

В конце декабря стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение создать в структуре ведомства киберполицию. Она позволила бы бороться с киберпреступлениями, количество которых увеличилось на фоне пандемии COVID-19.