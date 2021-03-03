Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию
Общество
Инфекционист заявил о неэффективности закрытия границ против COVID-19
Общество
Путин призвал беспощадно бороться с пьянством за рулем
Политика
В Крыму раскритиковали призыв украинского политика к захвату полуострова
Общество
Минтруду предложили сократить рабочий день для пожилых россиян
Мир
МИД заявил о работе над ответом на санкции США
Мир
В Армении заявили о подготовке ареста главы Генштаба
Общество
Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта
Спорт
Матчи 21-го тура Тинькофф РПЛ начнут с минуты молчания в память о Юрии Розанове

Путин оценил работу органов внутренних дел РФ в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Органы внутренних дел России в 2020 году успешно решали поставленные перед ними задачи и действовали без сбоев. Об этом в среду, 3 марта, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц»
Замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко — о борьбе с неплательщиками налогов, жилье для сирот и предотвращении «колумбайнов»

«Несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев, имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере», — отметил российский лидер в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел РФ.

Он добавил, что во время мероприятия власти намерены определить приоритетные направления работы органов внутренних дел.

Также Путин подчеркнул, что граждане ждут большей эффективности от органов власти, включая МВД. Президент выразил надежду на то, что они в полной мере будут использовать свой оперативный, кадровый и технический потенциал для обеспечения безопасности людей и защиты их прав и свобод на новом уровне.

Бороться с криминальной угрозой в России следует решительно и наступательно, заключил глава государства.

Ранее в этот же день «Известия» сообщали, что в России за десять лет число зарегистрированных в стране преступлений, по данным МВД, снизилось на 22%, а тяжких и особо тяжких — на 18%. В свою очередь социологи наблюдают повышение уровня доверия к полиции среди населения. Кроме этого, в рейтинге открытости федеральных министерств МВД занимает третье место из 21 возможного.

В конце декабря стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение создать в структуре ведомства киберполицию. Она позволила бы бороться с киберпреступлениями, количество которых увеличилось на фоне пандемии COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021