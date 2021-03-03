Полицейские в Орле спасли отравившуюся угарным газом семью

В Орле сотрудники полиции оказали помощь семье и медикам, отравившимся угарным газом. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по области.

21 февраля около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что необходимо оказать содействие работникам скорой помощи в госпитализации. По указанному адресу прибыли сотрудники отдела УУП и ПДН УМВД России — участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Армен Саркисян и инспектор ПДН, старший лейтенант полиции Вениамин Лазоренко.

«Войдя в квартиру, полицейские увидели в коридоре лежащую без сознания женщину, рядом с ней находился медик, оказывающий помощь. В других комнатах полицейские обнаружили двух подростков в бессознательном состоянии, пожилую женщину и еще одного медицинского работника, пытавшегося привести в чувство пенсионерку. Фельдшеры пояснили, что требуется помощь в эвакуации данных граждан. Буквально через минуту они также потеряли сознание. Полицейские на руках, используя подручные средства, а затем и носилки, вместе с третьим сотрудником скорой помощи, коллегой прибывших на вызов, вынесли пострадавших на улицу», — говорится в сообщении.

Сосед потерпевших также стал помогать полицейским в эвакуации. Граждане были госпитализированы в медицинские учреждения.

«Благодаря грамотным действиям полицейских удалось спасти жизни четырех членов семьи и двух медицинских работников», — добавили в полиции.

В декабре сообщалось, что полицейские помогли принять роды у женщины в вестибюле станции метро «Электрозаводская» в Москве.