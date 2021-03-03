Винтажный Porshe Марадоны продадут на аукционе в Бельгии

На аукционе в Бельгии продают Porsche Диего Марадоны. Футболист владел автомобилем в начале 1990-х. В те годы спортсмен играл за испанский клуб «Севилья». Позднее машина перешла в руки французских коллекционеров, передает телеканал «Известия». Предполагаемая стоимость Porsche — €150–200 тыс. — вероятно, цена может вырасти. Онлайн-торги продлятся до 10 марта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.