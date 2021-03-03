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Названа стоимость нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport для России

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Японская компания Mitsubishi представила в России обновленный внедорожник Pajero Sport. Стоимость базовой версии стартует с 2 879 000 рублей, а топовая обойдется в 3 699 000 рублей. Об этом 3 марта сообщает Autonews.

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Габаритная длина автомобиля составляет 4825 мм, ширина — 1815 мм, а высота — 1835 мм. Дорожный просвет равен 218 мм. Автомобиль выполнен в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора.

В России Pajero Sport предложат с мультимедийной системой Mitsubishi Connect с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и встроенной системой «Яндекс.Авто», а также с USB-разъемами для пассажиров второго ряда.

Обновленный Pajero Sport оснащен функцией бесконтактного открывания и закрывания багажника за счет сенсоров под задним бампером, а также возможностью управления доступом в салон при помощи смартфона. Кроме того, у машины появилась функция предупреждения об опасности наезда сзади и система освещения поворотов.

Автомобиль доступен с 2,4-литровым турбодизельным двигателем мощностью 181 л.с. и трехлитровым бензиновым агрегатом с отдачей 309 л.с. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

3 декабря 2020 года Mitsubishi начала продажи в России новой версии кроссовера ASX, которая получила название Black Edition. У автомобиля ряд элементов выполнен в черном цвете: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, а также корпуса боковых зеркал.

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