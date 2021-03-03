Пётр Ян отправился на карантин перед боем со Стерлингом

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отправился на карантин перед боем с Алджэмейном Стерлингом. В изоляции россиянин с командой проведет несколько дней. Ежедневно спортсмен будет сдавать тесты на COVID-19. Пройти карантин предстоит и американцу Алджэмейну Стерлингу, передает телеканал «Известия». Поединок пройдет в Лас-Вегасе 6 марта. Для Петра Яна бой станет первой защитой чемпионского титула.

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