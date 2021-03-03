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Японский миллиардер выберет восемь человек для полета с ним на Луну

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом американской компании SpaceX, набирает восемь человек для полета к Луне вместе с ним. Об этом предприниматель заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых», — сказал он.

По словам бизнесмена, все, кто полетит с ним, должны соответствовать двум критериям: они должны рассказать о своей деятельности на Земле и быть готовыми работать в команде. Полет к Луне должен состояться в 2023 году.

О том, что первым туристом, который отправится на Луну, станет Маэдзава, стало известно 18 сентября 2018 года. В январе 2020 года он объявлял конкурс в надежде найти спутницу для полета.

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