Илон Маск заявил о создании нового города в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил 2 марта в своем Twitter, что создает новый город в штате Техас.

«Создаю город Старбэйc (Starbase), Техас», — написал американский предприниматель.

Как уточняет Bloomberg, речь идет о переименовании местности на территории Техаса, которая включает в себя населенный пункт Бока-Чика, где находится космодром корпорации SpaceX и проходят испытания ракеты для дальних полетов Starship SN8.

При этом на прошлой неделе судья округа Камерон Эдди Тревино, который, согласно местному законодательству, должен дать одобрение на переименование, заявил, что соответствующего запроса от компании пока не поступало, как и не велись обсуждения предполагаемых названий.

В декабре прошлого года Илон Маск сообщил о своем переезде из Кремниевой долины в Техас. Он раскритиковал ограничения, связанные с пандемией коронавируса в Калифорнии, и подчеркнул свое намерение наращивать деятельность в Техасе.

По данным телеканала CNBC, в Калифорнии самый большой подоходный налог среди штатов США, а в Техасе эта ставка нулевая, поэтому переезд может позволить Маску сэкономить буквально «миллиарды долларов».