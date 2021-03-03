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Аллергологи дали советы по выбору цветов на 8 марта

Аллергологи дали советы по выбору цветов на 8 марта

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В подарок на 8 марта следует выбирать цветы без запаха, поскольку они, как правило, безопасны, считают специалисты.

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Так, декоративные цветы относительно редко вызывают аллергию. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы и орхидеи в природе, как правило, опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Поэтому эти цветы достаточно слабые как аллерген, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

При этом специалист предупредил, что из традиционных цветов, которые дарят весной, аллергия возможна на мимозу, так как она ветроопыляемая, а ее пыльца долго плавает в воздухе.

Аналогичное мнение высказал иммунолог-аллерголог Михаил Костинов, подчеркнув, что лучше выбирать цветы без запаха и без пыльцы из соображений безопасности.

Также эксперты отметили, что женщинам, страдающим аллергией, следует заранее предупредить мужчин, чтобы подарок не превратился в неприятность, пишет «РИА Новости» в среду, 3 марта.

Накануне эксперты назвали протею цветком, который может вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины.

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