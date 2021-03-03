Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минторг США опубликовал список попавших под санкции из-за Навального компаний
Общество
Цены на цветы не снизятся до конца марта
Экономика
Летом банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты
Мир
ВОЗ заявила о росте на 7% заболеваемости коронавирусом за неделю
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Петропавловска-Камчатского
Мир
МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России
Мир
Саркози исключил возможность выдвижения в президенты Франции в 2022 году
Общество
Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников
Мир
В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России

Эксперт дала совет при выдаче банкоматом фальшивой купюры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, что следует делать, когда банкомат выдает купюру «банка приколов».

Рыцарский проступок: как россиян обманывают с возвратом переводов
Решение поступить честно и перечислить «ошибочно отправленные» на карту деньги может обернуться крупными потерями

По словам Сулим, вероятность получения фальшивки вместо реальных денег крайне мала, однако единичные случаи встречались. В связи с этим следует потратить несколько минут на проверку купюры рядом с устройством.

При обнаружении имитационной купюры следует позвать свидетеля и вызвать полицию. Так как все банкоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи денег, следует использовать запись в качестве вещественного доказательства.

При этом возвращать купюру «банка приколов» обратно не нужно, так как это может усугубить ситуацию. Правильным будет дождаться сотрудников полиции для разбирательства и фиксации нарушения.

В том случае если фальшивка была обнаружена за пределами видимости камер банкомата или самого банка, следует вернуться обратно, зафиксировать номер устройства, которое выдало фальшивку, а после отправиться в банк.

«В этом случае придется написать заявление и ожидать реакции от банковской организации. В случае отсутствия какого-либо ответа необходимо пойти в полицию или прокуратуру», — цитирует эксперта «Прайм» в среду, 3 марта.

Ранее эксперт рассказал, что следует делать при застревании карты в банкомате. Так, не нужно доставать ее самостоятельно, а следует позвонить по номеру контакт-центра, указанному на этом банкомате.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021