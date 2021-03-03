Эксперт дала совет при выдаче банкоматом фальшивой купюры

Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, что следует делать, когда банкомат выдает купюру «банка приколов».

По словам Сулим, вероятность получения фальшивки вместо реальных денег крайне мала, однако единичные случаи встречались. В связи с этим следует потратить несколько минут на проверку купюры рядом с устройством.

При обнаружении имитационной купюры следует позвать свидетеля и вызвать полицию. Так как все банкоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи денег, следует использовать запись в качестве вещественного доказательства.

При этом возвращать купюру «банка приколов» обратно не нужно, так как это может усугубить ситуацию. Правильным будет дождаться сотрудников полиции для разбирательства и фиксации нарушения.

В том случае если фальшивка была обнаружена за пределами видимости камер банкомата или самого банка, следует вернуться обратно, зафиксировать номер устройства, которое выдало фальшивку, а после отправиться в банк.

«В этом случае придется написать заявление и ожидать реакции от банковской организации. В случае отсутствия какого-либо ответа необходимо пойти в полицию или прокуратуру», — цитирует эксперта «Прайм» в среду, 3 марта.

Ранее эксперт рассказал, что следует делать при застревании карты в банкомате. Так, не нужно доставать ее самостоятельно, а следует позвонить по номеру контакт-центра, указанному на этом банкомате.