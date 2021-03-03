Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу о наказании за оскорбление ветеранов, передает телеканал «Известия».

Поправки об ужесточении наказания были внесены в Госдуму 25 февраля. Согласно им, нарушителю может грозить срок до пяти лет тюрьмы и штраф до 5 млн рублей за оскорбление ветеранов.



— Я поддерживаю меры привлечения к ответственности тех, кто позволяет себе оскорблять, унижать, хамить ветеранам. Это недопустимо, в нашей Конституции прописано уважение к исторической памяти, — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

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