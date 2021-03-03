Бизнес попросил кабмин не разрывать налоговое соглашение с Нидерландами

Бизнес попросил власти не денонсировать с Нидерландами соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Обращение к премьеру Михаилу Мишустину направил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В РСПП предупреждают, что если СИДН с Нидерландами будет разорвано, это может привести к ряду негативных последствий. В частности, к сокращению инвестиционной активности, снижению котировок компаний, выбравших Голландию юрисдикцией для выхода на IPO, к сокращению дивидендного потока из этой страны в Россию, проблемам с определением резидентства и двойному налогообложению физлиц, получающих доходы из королевства.

В целом аналогичной позиции придерживаются в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Ее гендиректор Тадзио Шиллинг сообщил «Известиям», что она выступает за сохранение соглашения, поскольку его разрыв приведет к снижению экономической активности в России иностранных инвесторов.

Минфин РФ предложил Амстердаму пересмотреть СИДН в августе прошлого года — на условиях, аналогичных уже заключенным соглашениям с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Согласно этим «базовым» договорам, если иностранный резидент по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%. Кроме этого, ряд преференций вплоть до полного освобождения от налога в стране источника доходов предусмотрен для госструктур, банков и эмитентов облигаций. Во всех остальных случаях ставка на вывод капитала в той или иной форме составляет не менее 15%.

На предложение Минфина в Амстердаме ответили отказом. Российские власти пока придерживаются ультимативной риторики: если Голландия не принимает условия, соглашение будет денонсировано.

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Денонсенс: бизнес просит не рвать налоговое соглашение с Нидерландами