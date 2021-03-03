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Цены на цветы не снизятся до конца марта

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В этом году на российском рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, соответственно, больше всего растут цены на тюльпаны, рассказал «Известиям» член правления Ассоциации цветочного ритейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. По его словам, стоимость цветов из Нидерландов не снизится, пока в стране не закончатся местные праздники.

Себестоимость голландского тюльпана сейчас составляет 30–35 рублей, российского — 25–30 рублей. В рознице же перед 8 Марта их будут продавать от 65–75 рублей за штуку и выше, предположил эксперт.

При этом, как выяснили «Известия», многие поставщики говорят о подорожании цветов в два–три раза за год. Рост цен на импортные растения спровоцировали пандемия, курс евро и увеличившаяся стоимость перевозки. А российские подорожали за счет суровой зимы.

После взрывного спроса на цветы в канун 8 Марта цены на них постепенно могут снизиться только к концу месяца, заключил Иван Утенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое

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