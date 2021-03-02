Строительство моста через Волгу обсудили в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам, член парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский, а также члены регионального камбина обсудили строительство мостового перехода через Волгу и дороги «Обход Тольятти» в рамках международного маршрута «Европа – Западный Китай».

Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Новая международная транспортная артерия страны пройдет в непосредственной близости от Особой экономической зоны и территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», передает НИА «Самара».

«Строительство объекта, важнейшего для нашей страны, идет строго по графику, который был заранее согласован и утвержден. Тем не менее, как и на любой большой стройке, есть ряд вопросов, которые требуют отдельного внимания», – отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарской области из федерального бюджета дополнительно выделят 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Соответствующее решение было принято на заседании правительства России, сообщает пресс-служба областной администрации. Большая часть средств в размере 3,75 млрд рублей предназначена для реализации масштабных и затратных проектов, например, строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара и реконструкцию дороги Тольятти–Ягодное.