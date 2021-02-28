Самарская область получит на строительство и ремонт дорог 4,5 млрд рублей

Самарской области из федерального бюджета дополнительно выделят 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Соответствующее решение было принято на заседании правительства России, сообщает пресс-служба областной администрации.

Большая часть средств в размере 3,75 млрд рублей предназначена для реализации масштабных и затратных проектов, например, строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара и реконструкцию дороги Тольятти–Ягодное, пишет НИА «Самара».

Еще 842 млн рублей пойдут на ремонт региональных, межмуниципальных и городских автодорог.

В этом году в порядок планируется привести 304 км автодорог и больше.

По данным НИА «Самара», выделение средств ранее было одобрено комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

В октябре Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство первого этапа обхода Тольятти, в рамках которого будет возведен мост через Волгу. Корректировку проекта провели для сокращения сроков работ. Благодаря этому объект рассчитывают ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.