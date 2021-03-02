Русло реки Студенец расчистят в Тамбове после жалоб жителей

В Тамбове планируют расчистить русло реки Студенец в районе улицы Степана Разина. Начальная стоимость проекта составляет 2,5 млн рублей.

Необходимость в экологических мероприятиях возникла из-за подтопления домов по улице Степана Разина, жители которых неоднократно обращались к властям. Речь идёт о расчистке 557 м русла Студенца, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Проект должен пройти защиту в Федеральном агентстве водных ресурсов, а также получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Предельная стоимость работ не должна превышать 5 млн рублей.

Рязанская область получит около 125 млн рублей на расчистку русла реки Солотча. Деньги поступят из федерального бюджета. Работы по ликвидации засорения начались еще в 2020 году. В этом и следующем годах планируется расчистить 3 км реки, ликвидировать донные отложения и вырубить кустарники, растущие по берегу.