Порядка 125 млн рублей потратят на расчистку русла реки под Рязанью

Рязанская область получит около 125 млн рублей на расчистку русла реки Солотча. Деньги поступят из федерального бюджета. Работы по ликвидации засорения начались еще в 2020 году. В этом и следующем годах планируется расчистить 3 км реки, ликвидировать донные отложения и вырубить кустарники, растущие по берегу.

Как рассказал РИА «7 новостей» замминистра природопользования региона Александр Акимов, в русле реки работы будут проходить в летний период. Из-за того, что содержание взвешенных веществ в воде во время работ увеличится, пляжный сезон на Солотче отложат до завершения проекта.

Расчистку русла реки проведут в рамках нацпроекта «Экология». Благодаря этой программе в Рязанской области сейчас проходит ликвидация несанкционированной свалки в районе Хамбушево. Там же рекультивируют земли.

Активно ведется и восстановление лесов. В 2030 году работы провели на площади более 3 тыс. га, что больше запланированного на 1 070 га.

В феврале сообщалось, что в Рязанской области в этом году в рамках нацпроекта «Образование» в 56 школах создадут «Точки роста». Они будут естественно-научного профиля