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Порядка 125 млн рублей потратят на расчистку русла реки под Рязанью

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Рязанская область получит около 125 млн рублей на расчистку русла реки Солотча. Деньги поступят из федерального бюджета. Работы по ликвидации засорения начались еще в 2020 году. В этом и следующем годах планируется расчистить 3 км реки, ликвидировать донные отложения и вырубить кустарники, растущие по берегу.

Как рассказал РИА «7 новостей» замминистра природопользования региона Александр Акимов, в русле реки работы будут проходить в летний период. Из-за того, что содержание взвешенных веществ в воде во время работ увеличится, пляжный сезон на Солотче отложат до завершения проекта.

Расчистку русла реки проведут в рамках нацпроекта «Экология». Благодаря этой программе в Рязанской области сейчас проходит ликвидация несанкционированной свалки в районе Хамбушево. Там же рекультивируют земли.

Активно ведется и восстановление лесов. В 2030 году работы провели на площади более 3 тыс. га, что больше запланированного на 1 070 га.

В феврале сообщалось, что в Рязанской области в этом году в рамках нацпроекта «Образование» в 56 школах создадут «Точки роста». Они будут естественно-научного профиля

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