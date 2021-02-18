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«Точки роста» создадут в 56 школах Рязанской области в этом году

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В Рязанской области в этом году намерены создать «Точки роста» естественно-научного профиля в 56 школах. Об этом стало известно на совещании, которое провел губернатор Николай Любимов 17 февраля.

Как сообщает региональное правительство, в 2021 году планируется начать строительство школы в микрорайоне Кальное в Рязани, создать «Точки роста» в 56 школах, привести в порядок 10 спортобъектов и внедрить модели цифровой среды в 77 образовательных учреждениях, пишет 62INFO.ru.

На этот год также запланировано завершение работ по оснащению всех школ региона высокоскоростным интернетом. Отдельное внимание уделят развитию Центра опережающей профподготовки.

В ходе совещания министр образования региона Ольга Щетинкина рассказала, что в 2020 году по нацпроекту «Образование» в Рязани построили школу на 1,1 тыс. мест, школу на 132 места в Незнанове Караблинского района, в 22 муниципалитетах создали 42 центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Также были отремонтированы девять спортзалов, три спортплощадки, а в четырех колледжах открыты 19 мастерских с современным оборудованием.

Глава региона отметил, что работу по строительству школ необходимо продолжить. В регионе требуется построить еще 17 школ, из них 12 — в областном центре.

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