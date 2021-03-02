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Три человека пострадали при взрыве баллона в доме на колесах на Кубани

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Три человека получили травмы при взрыве в доме на колесах в Краснодарском крае. По предварительным данным, газовый баллон был подключен к варочной панели.

Инцидент произошел на автодороге Краснодар–Джубга в районе села Дефановка. В салоне дома на колесах находились три человека, приехавших из Белгородской области. При взрыве газового баллона пострадали три человека. У одного потерпевшего выявлены незначительные ожоги, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Туапсинские вести».

Одного из пострадавших на вертолете направили в краевую больницу. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее в этот день сообщалось о взрыве в одном из жилых домов в Екатеринбурге. Очевидцы уточняют, что после хлопка в одной из квартир выбило стекла. В квартире обнаружен самогонный аппарат.

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