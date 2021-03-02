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МИД РФ осудил похищение детей из школы-интерната в Нигерии

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Москва решительно осуждает похищение бандитами более 300 школьниц в Нигерии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 2 марта.

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«Рассчитываем, что все виновные понесут справедливое, заслуженное наказание. Поддерживаем принимаемые правительством Нигерии меры по противодействию бандитизму и росту преступности», — говорится в сообщении.

В российском МИДе добавили, что внимательно следили за развитием ситуации с похищением группы детей.

Ранее, 26 февраля, неизвестные вооруженные лица атаковали военный пост в Джангебе (на северо-западе Нигерии) и ворвались в расположенное рядом здание школы-интерната для девочек.

В результате были похищены 317 школьниц. Кроме этого, ранения получили несколько нигерийских военнослужащих.

Спустя несколько дней все школьницы были освобождены. Отмечалось, что девочки были направлены в административный центр штата Замфара — город Гусау. Информации о том, был ли заплачен выкуп за школьниц, нет.

Сейчас пострадавшие находятся в здании правительства штата Замфара, где проходят медосвидетельствование, после этого они будут переданы своим семьям.

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