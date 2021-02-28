В Нигерии освободили 317 похищенных бандитами школьниц

Группу из 317 школьниц, которых ранее похитили бандиты, освободили в Нигерии. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает газета Vanguard.

По ее данным, девочки направляются в административный центр штата Замфара — город Гусау. Данных о том, был ли заплачен выкуп за школьниц, нет.

Дети были похищены 26 февраля из государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе.

В январе сообщалось, что в Бурятии мужчина похитил трехлетнюю девочку, угрожая отцу ребенка пистолетом. После этого они вместе с девочкой поехали в сторону города Улан-Удэ.

Однако на въезде автомобиль остановили сотрудники вневедомственной охраны. В ходе допроса мужчина дал подробные показания, также у него изъяли пневматический пистолет Gamo P-27 Dual. Девочка была возвращена отцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия»).