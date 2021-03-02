Мавзолей Августа вновь открыт для посещения публикой спустя 14 лет

В центре итальянской столицы вновь открыли для публики Мавзолей Августа. Он был закрыт для посещения почти полтора десятилетия. Реставрационные работы в комплексе шли с 2007 года, передает телеканал «Известия». Открытие несколько раз откладывалось. Мавзолей — самая большая круглая гробница в древнем мире.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.