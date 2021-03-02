Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией

Правящая в Германии Социал-демократическая партия (СДПГ), которая входит в коалиционное правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель, выступила за частичное облегчение визового режима с Россией. Об этом говорится в опубликованном 2 мая проекте предвыборной программы политсилы, который должен быть утвержден на съезде в мае.

Отмечается, что облегчение визового режима с РФ рассматривается для расширения молодежных обменов между странами.

«Мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с этой страной являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать, в том числе посредством облегчения визового режима для молодежного обмена», — говорится в документе.

В партии отмечают, что, основываясь на ценностях и принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), «преследуют цель новой европейской «восточной политики», в фокусе которой лежит общая и согласованная политика Евросоюза в отношении России».

«Конструктивная готовность к диалогу со стороны России является предпосылкой для снятия напряженности», — указывается в сообщении.

В проекте также говорится о том, что «в германских и европейских интересах» — достижение прогресса с Россией по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, в теме защиты климата, энергетики и борьбы с пандемиями.

В июле 2019 года координатор правительства Германии по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства», депутат бундестага Дирк Визе заявил ТАСС, что участники форума «Петербургский диалог», который прошел недалеко от Бонна, приняли меморандум о перспективах упрощения или отмены визового режима для граждан ФРГ и России младше 25 лет.

Документ охватывал 14 предложений для правительств двух стран. Участники форума призвали внедрить онлайн-систему оформления виз и приглашений, упростить подачу апелляций в случае отказов, расширить практику выдачи многократных виз сроком до пяти лет.

В июле 2020 года Визе на онлайн-дискуссии главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева с участниками VI Молодежного форума «Потсдамских встреч» сообщил, что Берлин работает над вопросом либерализации визового режима с Россией и что процесс продвинулся вперед. Он подчеркнул, что решения по таким вопросам принимаются на уровне ЕС.