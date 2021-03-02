Россиянка Надыршина победила в параллельном слаломе на ЧМ

Российская спортсменка София Надыршина заняла первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах.

Мероприятие было проведено в Словении во вторник, 2 марта.

Второе и третье места заняли немки Рамон Хофмайстер и Селина Йёрг. В соревнованиях принимала участие еще одна россиянка Наталья Соболева, однако она выбыла в четвертьфинале, сообщает «Спорт-Экспресс».

Награда стала для Надыршиной второй в текущем чемпионате мира, накануне она стала обладательницей серебра в параллельном гигантском слаломе. Кроме того, россиянка трижды побеждала на молодежном чемпионате мира 2020 года.

Также во вторник бронзовую медаль в параллельных дисциплинах завоевал россиянин Дмитрий Логинов, опередив соотечественника Андрея Соболева.

Накануне Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Словении и стал трехкратным чемпионом мира. Он опередил соперника из Италии Роланда Фишналлера на 0,01 секунды. Третье место досталось россиянину Андрею Соболеву.