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В России зарегистрировано оборудование нового поколения для расшифровки генома

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Группа компаний «Р-Фарм» объявила об успешном завершении регистрации в России комплекса оборудования для секвенирования (расшифровки) генома нового поколения (Next Generation Sequencing, NGS), разработанного мировым лидером в области генетических исследований — компанией Illumina. Об этом говорится в сообщении группы, которое поступило «Известиям» в пятницу, 5 марта.

«Р-Фарм» является официальным представителем Illumina в России.

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Зарегистрированная продукция представляет собой первое в России и СНГ универсальное диагностическое решение на основе технологии NGS. Оно предназначено для применения не только в научных учреждениях, но и в больницах, клиниках, онкологических диспансерах.

В конце января прошлого года группа получила регистрационные удостоверения на секвенатор NextSeq550 Dx и набор реагентов NextSeq 550 Dx v2,5 для секвенирования нуклеиновых кислот. Этот высокопроизводительный прибор подходит для крупных (федеральных) клинических центров и решения и ресурсоемких диагностических задач.

В декабре того же года «Р-Фарм» получил регистрационное удостоверение на набор реагентов MiSeq Dx v3, разработанный для другой модели секвенатора — MiSeq Dx, выведенного на отечественный рынок ранее.

Настольный прибор MiSeq Dx в первую очередь будет использоваться для небольших панелей для онкодиагностики, микробиологических и инфекционных исследований в стандартных городских клиниках и онкодиспансерах. В планах «Р-Фарм» регистрация данных IVD-решений на территории стран СНГ, а также вывод на российский рынок другого диагностического оборудования Illumina.

Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик отметил, что партнерство с Illumina «позволит российским пациентам узнавать о проблемах со здоровьем на ранних стадиях и получать своевременную и эффективную терапию».

До 2020 года в российской клинической практике генетическая диагностика в основном проводилась методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-анализа), способного анализировать только отдельные участки (локусы) геномов.

В отличие от ПЦР-анализа, отвечающего главным образом на вопрос о наличии/отсутствии того или иного маркера (мутации), метод NGS позволяет получать информацию о последовательностях в целом, предоставляя наиболее полную картину о состоянии генома.

В марте 2018 года стало известно, что в «Сколково» работают над созданием первого российского секвенатора ДНК третьего поколения. Создатели оценили его стоимость чуть меньше чем в $100 тыс. Фонд «Сколково» решил выделить на эти цели грант компании «ГАММА-ДНК», резиденту инновационного центра.

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