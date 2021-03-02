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Президент Черногории предложил запретить въезд без ПЦР-теста на коронавирус
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Президент Черногории предложил запретить въезд без ПЦР-теста на коронавирус

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Президент Черногории Мило Джуканович предложил в ходе обращения к гражданам во вторник, 2 марта, запретить въезд в страну без ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

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«Необходимо срочное введение и энергичное применение адекватных эпидемиологических мер, эффективный и деятельный контроль за их соблюдением, закрытие границы для въезда в Черногорию без ПЦР-теста и ускорение иммунизации населения для защиты его здоровья», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что здоровье граждан находится в серьезной опасности, и призвал государственные органы на всех уровнях, общественные субъекты и граждан вернуться к ответственному поведению, как во время первой волны эпидемии, передает RT.

По последним данным, в Черногории общее число зараженных коронавирусом составляет 76 283 человек, из которых скончались 1015. Из-за ухудшения эпидобстановки в стране был введен комендантский час и ограничение на междугородное сообщение, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страну ожидают трудные недели борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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