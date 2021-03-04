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Спасение утопающего: почему Венеция села на мель

Город, которому прочили полное затопление к концу века, внезапно остался без воды
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Венеция
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
В Венецию, страдавшую в последние десятилетия от особенно частых и мощных наводнений, неожиданно пришла засуха. Уровень воды в городских каналах упал почти на полметра. Как город принял новую природную аномалию — в фотогалерее «Известий»
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Венеция
Фото: Getty Image/Awakening/Stefano Mazzola
О том, что Венеция постепенно уходит под воду, знали еще древние поселенцы, которым пришлось дважды перестраивать город и переезжать на более высокие острова
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Венеция
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
В XX веке город просел на 23 см, по прогнозам ученых, к 2100 году он мог бы полностью затонуть. Этому способствуют и участившиеся в последние десятилетия наводнения, которые размывают почву
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Венеция
Фото: REUTERS/
Однако неожиданно знаменитые на весь мир каналы превратились в грязные канавы
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Венеция
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Значительно обмелел даже Гранд-канал — главная водная артерия города
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Венеция
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Гондолы и лодки стоят у причалов или лежат прямо на обнажившемся дне
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Венеция
Фото: Getty Image/Awakening/Stefano Mazzola
Некоторые каналы пересохли полностью
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Венеция
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Гондольеры, практически лишившиеся дохода из-за пандемии, не могут предоставить свои услуги даже тем немногочисленным путешественникам, которые, преодолев все преграды, всё же сумели добраться до знаменитого города на воде
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Венеция
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Более того, передвижение по городу стало проблемой и для местных жителей — многие использовали для этого водный транспорт
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Венеция
Фото: Getty Image/Awakening/Stefano Mazzola
Виной невиданного обмеления стало отсутствие осадков в последние месяцы и рекордные отливы. По мнению мэра города Луиджи Бруньяро, это напрямую связано с глобальным изменением климата
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