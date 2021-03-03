Скромный уют: как выжить за полярным кругом

Население Воркуты — города угольщиков, куда советские граждане некогда ехали за высокими заработками, — с каждым годом сокращается. После распада Союза, кризиса в добывающей промышленности и закрытия шахт окружающие их поселки начали стремительно пустеть. Жители, уезжающие на юг, отдают свои квартиры почти даром. Как сейчас выглядит жилье в городах-призраках за полярным кругом — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
Рабочий поселок Цементнозаводский был основан в 1950 году рядом с открывшимся Воркутинским цементным заводом
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
Планировалось, что здесь будет жить около 4 тыс. человек. В поселок из Воркуты провели дорогу с бетонным покрытием, построили здесь жилые дома, школы, детские сады
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
К 1979 году численность населения Цементнозаводского выросла до 5,2 тыс. человек
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
В начале 2000-х завод обанкротился, с тех пор регулярно появляется информация о грядущем закрытии пустеющего поселка. К 2009 году в нем официально числилось около 1,5 тыс. жителей, однако многие из них на самом деле к тому времени уже уехали
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
Поселок Северный расположен в 18 км от Воркуты, у одноименной шахты, которая в настоящее время законсервирована, — в 2016 году там произошла крупная техногенная авария
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
В 1989 году население Северного составляло более 20 тыс. человек
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
Сейчас, по официальным данным, в поселке насчитывается чуть больше 8 тыс. человек, а на самом деле, по словам местных жителей, не более 4,5 тыс.
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
В Северном есть целые кварталы заброшенных домов
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
Некоторые жилые здания заселены лишь наполовину, а вторая половина пустует. Квартиру здесь можно купить за 100 тыс. рублей
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Maria Passer
В 2017 году правительство Республики Коми утвердило для Воркуты проект «Управляемое сжатие». Он предусматривает ликвидацию малонаселенных микрорайонов и окрестных поселков с последующим переселением людей в центральную часть города. Таким образом должна снизиться нагрузка на бюджет за счет избавления от невостребованной инженерно-технической инфраструктуры и пустующих домов
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