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Российские птицеводы договорились два месяца не повышать цены на мясо и яйца

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Крупнейшие российские птицеводы договорились не повышать отпускные цены на социально значимые продукты на протяжении двух месяцев, но выразили надежду на государственную поддержку. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

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«Это абсолютно добровольные действия компаний. Предприятия взяли на себя обязательство, что на такие социально значимые продукты, как тушка и яйца, они в ближайшие несколько месяцев не будут повышать цены. Пока мы говорим о двух месяцах», — заявил он «РИА Новости».

По словам Лахтюхова, в союзе попросили Минсельхоз и кабмин РФ о мерах поддержки, включая повышение лимита по льготным инвесткредитам и пролонгацию этих кредитов. Кроме того, в союзе надеются на льготы для производителей за 1 кг произведенной продукции.

Лахтюхов добавил, что целью является не установление определенных цен, а отсутствие их роста.

Накануне Минпромторг России заявил об отсутствии планов по продлению действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. В ведомстве подчеркнули, что жесткое регулирование ломает логистику и цепочки поставок продукции, что в свою очередь в среднесрочной и долгосрочной перспективе может привести к последствиям, которые необходимо просчитать с точки зрения макроэкономики.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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