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В Минпромторге заявили об отсутствии планов продлевать соглашения по ценам

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У Минпромторга России нет планов по продлению действия соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил замглавы ведомства статс-секретарь Виктор Евтухов.

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«Впереди еще месяц действия [текущих соглашений], и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них», ― сказал он журналистам.

Замминистра отметил, что жесткое регулирование ломает логистику и цепочки поставок продукции, что, в свою очередь, в среднесрочной и долгосрочной перспективе может привести к последствиям, которые необходимо просчитать с точки зрения макроэкономики.

Он выразил надежду на то, что правительству не придется принимать таких решений, однако подчеркнул, что гарантировать то, что никакие действия не будут предприниматься, в настоящее время невозможно.

«Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары», ― сказал Евтухов.

Кроме того, замглавы Минпромторга указал на стабилизацию цен на те продукты, по которым были заключены соглашения, добавив, что в некоторых случаях фиксируется снижение стоимости даже ниже установленных. Помимо этого, он заявил, что ситуация на продовольственном рынке РФ стабильная, а Минсельхоз ожидает в 2021 году хороший урожай и прогнозирует позитивное развитие производства других видов сельхозтоваров.

Ранее, 24 февраля, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что продления соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло не планируется. Он подчеркнул, что в стране потребление бутилированного подсолнечного масла равно пятой части его производства, так что о дефиците речи не идет. Также глава союза добавил, что производители «давно вышли на самообеспеченность» этим продуктом.

2 февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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