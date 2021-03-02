YouTube в очередной раз блокирует видео на канале Рудольфа Джулиани

YouTube удалил новое видео с канала Рудольфа Джулиани. В ролике адвокат экс-президента США Дональда Трампа заявил о фальсификациях на прошедших выборах. Канал юриста блокируют уже второй раз. Если YouTube найдет еще какое-то нарушение, то сможет закрыть учетную запись, передает телеканал «Известия». Представитель YouTube заявил, что была нарушена политика YouTube обеспечения честных президентских выборов. Еще одна причина — якобы размещение запрещенного контента.

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