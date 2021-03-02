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Анджелина Джоли продала картину Черчилля на аукционе за $11,6 млн

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В аукционном доме Christie's рассказали, что Анджелина Джоли продала картину кисти Черчилля за рекордные $11,6 млн. Работа «Башня мечети Кутубия» была написана в 1943 году. Полотно в подарок получил президент США Франклин Рузвельт, передает телеканал «Известия», оно перешло по наследству его сыну Эллиоту Рузвельту. Во время торгов в понедельник, 1 марта, продали еще одну картину Черчилля — «Сцена в Марракеше». За свою жизнь бывший премьер Англии создал около 540 полотен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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