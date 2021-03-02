Губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвиняют в домогательствах

Генпрокуратура штата Нью-Йорк изучает обвинения против губернатора. Ведомство предоставит обществу всю информацию о расследовании. В изучении материалов задействуют независимую юридическую фирму. Коллеги Эндрю Куомо заявили о домогательствах с его стороны, передает телеканал «Известия». О харассменте заявили две бывшие сотрудницы администрации штата. Одну из чиновниц — Линдси Болайн — Куомо поцеловал против ее воли. Другой коллеге — Шарлотте Беннетт — губернатор делал непристойные намеки. Политик назвал свои действия «нежелательным флиртом». Глава штата отметил: на работе он пребывает в игривом настроении.

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