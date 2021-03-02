Врач рассказала о спасении жизни при внезапном приступе аллергии

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с корреспондентом телеканала «360» во вторник, 2 марта, рассказала, как спасти жизнь человека при внезапном приступе аллергии.

По словам специалиста, угрозы для жизни не представляют высыпания, а остерегаться стоит системных аллергических реакций, таких как отек слизистых, органов дыхания, выраженные системные заболевания типа анафилактического шока. Сильные анафилактические реакции чаще всего встречаются на лекарственные препараты.

Врач отметила, что аллергическая реакция может возникнуть у человека в любом возрасте. Причиной может стать новая среда обитания, экзотические продукты, являющиеся чужеродными для генетики, тем более если есть проблемы с ЖКТ или какие-то аллергические заболевания.

Если проявляется аллергическая реакция в виде отека губ, следует немедленно вызвать скорую помощь, поскольку самостоятельно с такой ситуацией можно не справиться. Обычно тяжелые аллергические реакции типа анафилактического шока требуют специальных препаратов, уточнила врач.

Иммунолог отметила, что пациенты, которые уже наблюдаются у аллерголога, обычно получают от него совет по наличию дома необходимых лекарств, но это не отменяет необходимости в помощи специалистов.

Сколько времени есть у пациента с начинающимся отеком, точно сказать невозможно, отмечает телеканал «Звезда».

«Может, несколько минут, а может — час и более. Зависит от того, какой фактор вызвал отек. Особенно опасна аллергия на укусы насекомых (осы, оводы, пчелы), которые впрыскивают яд, острая реакция на лекарственные препараты», — пояснила Логина.

Врач подчеркнула, что почти все аллергические реакции поддаются лечению, кроме лекарственной аллергии и аллергии на укусы ядовитых насекомых. Так, терапия поможет при бронхиальной астме, крапивнице, рецидивирующем отеке квинке. Всё, что необходимо, — обратиться к аллергологу и начать лечение.

Логина заметила, что увеличившееся число аллергиков связано с резкой сменой человеком среды обитания. На иммунную систему оказывают влияние экология, постоянный стресс, обилие в жилищах химических веществ и бытовой химии, консервантов, добавок и красителей в продуктах. Нерациональное использование лекарственных препаратов — иммуномодуляторов, противовирусных, антибиотиков — тоже сыграло свою роль в росте аллергий.

В начале февраля специалисты назвали сроки начала вакцинации россиян от аллергии на кошек. Как рассказал заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента, в России в 2023 году могут начать прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек, работающей против гепатита В.