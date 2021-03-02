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Бесплатные автобусы перед Пасхой запустят на 16 кладбищах Москвы
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Бесплатные автобусы перед Пасхой запустят на 16 кладбищах Москвы

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Москвичи перед Пасхой смогут передвигаться по территории 16 крупных городских кладбищ на бесплатных автобусах. Программу безвозмездной перевозки граждан запустит ГБУ «Ритуал». Об этом во вторник, 2 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

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Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов отметил, что такие меры позволят гражданам, в особенности пожилым, комфортно добираться до мест захоронений, пишет «РИА Новости».

Бесплатный транспорт будет курсировать каждые 10–20 минут в зависимости от кладбища. Остановки будут совершаться по требованию.

Православные христиане отмечают в этом году Пасху 2 мая.

В прошлом году праздник состоялся 19 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти Москвы запретили посещение городских кладбищ из-за угрозы распространения инфекции. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Московские кладбища стали вновь открытыми для посещения 9 июня.

Кроме того, 12 апреля прошлого года РПЦ приняла решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением.

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