Бесплатные автобусы перед Пасхой запустят на 16 кладбищах Москвы
Москвичи перед Пасхой смогут передвигаться по территории 16 крупных городских кладбищ на бесплатных автобусах. Программу безвозмездной перевозки граждан запустит ГБУ «Ритуал». Об этом во вторник, 2 марта, сообщает пресс-служба учреждения.
Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов отметил, что такие меры позволят гражданам, в особенности пожилым, комфортно добираться до мест захоронений, пишет «РИА Новости».
Бесплатный транспорт будет курсировать каждые 10–20 минут в зависимости от кладбища. Остановки будут совершаться по требованию.
Православные христиане отмечают в этом году Пасху 2 мая.
В прошлом году праздник состоялся 19 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти Москвы запретили посещение городских кладбищ из-за угрозы распространения инфекции. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Московские кладбища стали вновь открытыми для посещения 9 июня.
Кроме того, 12 апреля прошлого года РПЦ приняла решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением.