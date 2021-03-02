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Наука
В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире

В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире

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Палеонтологи в аргентинской Патагонии нашли останки самого древнего титанозавра в мире. Об этом 28 февраля сообщил палеонтологический журнал Ameghiniana.

Окаменелые кости ранее неизвестного вида крупных травоядных динозавров специалисты обнаружили к юго-востоку от города Неукен.

К раскопкам специалисты приступили после обнаружения в 2014 году части скелета динозавра, получившего название Ninjatitan zapatai.

«Для нас это ценное открытие. Во-первых, этот динозавр является новым видом титанозавров. Во-вторых, это старейший из известных нам титанозавров», — приводит «Ридус» слова ученых.

Как отмечают палеонтологи, древний ящер достигал в длину 20 м. Возраст окаменелых костей составил 140 млн лет. До сих пор наука сталкивалась с доказательствами, указывавшими на существование этих гигантских животных 120 млн лет назад.

Ученые убеждены, что возраст находки говорит о том, что титанозавры появились в начале мелового периода, а также подтверждает гипотезу, что эти животные зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.

Титанозавры являются растительноядными динозаврами длиной 9-12 м и весом в среднем 13 т. Они были распространены около 70 млн лет назад на территории современных Южной Америки, Юго-Восточной Азии и южной Европы, отмечает телеканал «Звезда».

В декабре сообщалось, что международная группа ученых обнаружила почти сотню отпечатков лап крупных динозавров, обитавших в районе Тибетского нагорья примерно 176–161 млн лет назад (в Среднеюрский период).

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