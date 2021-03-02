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Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара

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Американский доллар останется в обращении в России, однако необходимо снижать зависимость экономики от него, заявила в интервью «РИА Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — цитирует спикера Совфеда агентство во вторник, 2 марта.

Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что Центробанк и правительство России все последние годы по поручению президента проводят в стране «открытую и очевидную» политику дедолларизации.

В частности, по ее словам, российские золотовалютные резервы меньше стали зависеть от доллара, и за последние 10 лет вложения Москвы в гособязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.

«То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны», — отметила Матвиенко.

Вместе с этим председатель СФ заявила, что многое в стране было сделано для укрепления рубля, а также повышения привлекательности российской валюты для бизнеса и для россиян. В итоге всё больше вкладов и кредитов берется в рублях, добавила председатель верхней палаты парламента.

24 февраля заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США.

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