Медицинские учреждения Минобороны перевели на плановый режим работы

Военно-медицинские учреждения по решению оперштаба Минобороны России переведены на плановый режим работы, сообщили во вторник, 2 марта, в пресс-службе ведомства.

«Медицинский персонал медицинских организаций Вооруженных Сил РФ на добровольной основе прошли иммунопрофилактику (вакцинацию), либо имеют высокий титр антител к новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент основные усилия в борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военных. Прививки первым компонентом вакцины «Спутник V» прошли уже более 286 тыс. военнослужащих.

Загрузка специализированных медицинских центров заболевших COVID-19, в которых стационарное лечение получают как военные, так и гражданское население, снизилось до 40%.

При этом на стационарном лечении находится около 420 военнослужащих, а число ежедневно выздоравливающих пациентов превышает количество инфицированных.

Также в рамках подготовки к проведению Парада Победы, продолжается плановая работа по добровольному вакцинированию участников парадных расчетов. В настоящее время первым компонентом вакцинированы более 14 тысяч человек, второй компонент вакцины получили более 5 тысяч военнослужащих.

«Все мероприятия по иммунизации военнослужащих из состава пеших и механизированных колонн будут завершены до 25 марта текущего года», — подчеркнули в ведомстве.

В феврале сообщалось, что военные медики российского миротворческого контингента завершили вакцинацию российских военных Совместного Российско-Турецкого центра, который развернут на территории Азербайджана.