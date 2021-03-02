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В Киеве заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»

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Глава правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев подготовился к запуску «Северного потока — 2».

При этом Коболев признал, что из-за запуска газопровода страна рискует потерять доходы от транзита и «компонент безопасности», однако заверил, что дефицита газа в стране не будет.

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«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — заявил он изданию «Украинская неделя».

По словам Коболева, Украина «относительно защищена» на газовом рынке, а также реэкспортирует газ из подземных хранилищ. Однако на рынке электроэнергии страна зависит от импорта из Белоруссии.

Ранее, 26 февраля, немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина совершает ошибку, пытаясь различными способами повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2».

По словам эксперта, в Киеве провоцируют конфликтные ситуации с Россией, чтобы в союзе с Польше «на последних метрах» остановить «Северный поток — 2». В это же время Штаты данную ситуацию уже не поддерживают.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта «Северный поток — 2». Уточнялось, что Дуда согласился с Зеленским в том, что «нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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