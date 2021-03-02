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Матвиенко выступила за введение жестких мер для иностранных IT-компаний
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Матвиенко выступила за введение жестких мер для иностранных IT-компаний

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо разработать меры, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы.

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Матвиенко подчеркнула, что речь идет не об ужесточении, а о юридическом урегулировании данного вопроса.

«Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», — цитирует ее «РИА Новости» во вторник, 2 марта.

По ее словам, зарубежные IT-платформы и интернет-гиганты зарабатывают на России «огромные деньги», однако не платят налоги в российский бюджет. В связи с этим следует обязать компании зарегистрировать в России свои представительства для налоговых отчислений, отметила спикер.

«Я знаю, что Франция пыталась решить эту проблему, которая стала всеобщей, которая требует неких единых налоговых правил, ведь они зарабатывают немыслимые объемы денег в каждой стране присутствия», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее, 12 февраля, в Роскомнадзоре сообщили, что предложения по введению цифрового налога в России для иностранных IT-компаний могут быть представлены до 1 августа.

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