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В Госдуме призвали к реформе органов опеки после трагедии в Вольске

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Система опеки в России давно нуждается в кардинальной реформации, заявила «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя случай в Вольске, где на улице насмерть замерз пятилетний ребенок.

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«Накопилось уже много историй о бездействии или незаконных действиях опеки. Кроме того, необходимо что-то делать с кадровым составом службы, в которую должны прийти профессиональные психологи, юристы, которые могут, а главное, хотят работать 24 часа семь дней в неделю с проблемными семьями», — отметила она.

По словам Пушкиной, реформа самих органов опеки невозможна без внесения изменений в семейное законодательство, которое задает данной службе методику работы.

Депутат выступила за появление процедуры оценки реальных рисков для ребенка, за работу с семьей над восстановлением детско-родительских отношений, профилактические меры по поддержке семьи в трудной жизненной ситуации, а также за создание прозрачной и эффективной системы защиты детей от насилия.

«Все эти наработки из разных регионов страны были собраны в думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Часть из них еще два года назад отправлена уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. Но воз и ныне там», — сказала Пушкина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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