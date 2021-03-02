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Минприроды планирует повысить ставки «экологических» сборов

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Бизнесу готовят повышение «экологических» сборов. Минприроды решило не ограничиваться подготовкой законопроекта об ограничении дивидендных выплат, если компания не ликвидирует ущерб окружающей среде. Ведомство обсуждает возможность и прямого повышения фискальной нагрузки на предприятия. Так, в министерстве рассказали «Известиям», что рассматривают увеличение экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

В ведомстве уточнили, что следуют мероприятиям проекта «дорожной карты» расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), в конце прошлого года он был утвержден вице-премьером Викторией Абрамченко.

Уровни экологического сбора и платы за НВОС в документе не конкретизированы — в нем сообщается лишь о планах пересмотреть порядок их расчета. Ставки по ним не росли на протяжении трех лет.

Экологический сбор уплачивают производители или импортеры товаров, не обеспечивающие самостоятельную утилизацию отходов от их использования. В 2020-м экологический сбор принес в бюджет чуть менее 4 млрд рублей.

Сбор за негативное воздействие на окружающую среду перечисляется за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. В отчетности Федерального казначейства за 2020-й не отражены доходы от этого вида платежа. В 2019-м он сгенерировал для бюджета 700 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Срубить с зелени: власти готовят повышение сборов за ущерб природе

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