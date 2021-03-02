Минприроды планирует повысить ставки «экологических» сборов
Бизнесу готовят повышение «экологических» сборов. Минприроды решило не ограничиваться подготовкой законопроекта об ограничении дивидендных выплат, если компания не ликвидирует ущерб окружающей среде. Ведомство обсуждает возможность и прямого повышения фискальной нагрузки на предприятия. Так, в министерстве рассказали «Известиям», что рассматривают увеличение экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
В ведомстве уточнили, что следуют мероприятиям проекта «дорожной карты» расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), в конце прошлого года он был утвержден вице-премьером Викторией Абрамченко.
Уровни экологического сбора и платы за НВОС в документе не конкретизированы — в нем сообщается лишь о планах пересмотреть порядок их расчета. Ставки по ним не росли на протяжении трех лет.
Экологический сбор уплачивают производители или импортеры товаров, не обеспечивающие самостоятельную утилизацию отходов от их использования. В 2020-м экологический сбор принес в бюджет чуть менее 4 млрд рублей.
Сбор за негативное воздействие на окружающую среду перечисляется за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. В отчетности Федерального казначейства за 2020-й не отражены доходы от этого вида платежа. В 2019-м он сгенерировал для бюджета 700 млн рублей.
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