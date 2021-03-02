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Российские лыжники Спицов и Устюгов получили травмы в одном и том же месте

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Российский лыжник, призер Олимпийских игр – 2018 Денис Спицов получил травму на том же спуске, что и другой спортсмен из России — Сергей Устюгов. Об этом 1 марта сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на личного тренера Спицова Юрия Бородавко.

О том, что Денис Спицов в понедельник получил перелом левой руки при падении на тренировке в рамках чемпионата мира в Германии, сообщала Федерация лыжных гонок России. Спортсмен досрочно выбыл из соревнований в Оберстдорфе.

А упавший накануне Устюгов повредил бедро и не смог выйти на старт командного спринта. После этого он сумел пробежать личный спринт (пятое место), но усугубил травму и также досрочно завершил свои выступления на чемпионате.

Чемпионат проходит в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

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