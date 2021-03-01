Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, сообщается 1 марта на сайте российского правительства.

«Обсуждались актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия с учетом председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Ранее премьеры встречались в начале февраля, в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета и Алма-Атинского цифрового форума – 2021. Мамин поблагодарил за помощь России и сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. В прошлом году в Казахстан были направлены средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и тест-системы, в республике работают российские вирусологи и эпидемиологи.

15 февраля Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину «Спутник V». Производство препарата началось в Казахстане в конце декабря 2020 года.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2021 году Казахстан председательствует в объединении.