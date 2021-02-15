Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину «Спутник V»

В Казахстане была зарегистрирована вакцина «Спутник V», произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК). Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе предприятия.

«Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на территории Республики Казахстан», — сообщается в пресс-релизе КФК.

В сообщении указано, что экспертная организация при минздраве Казахстана 13 февраля подтвердила безопасность, качество и эффективность препарата, рассмотрев материалы регистрационного досье. После чего была направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава.

Производство российской вакцины «Спутник V» началось в Казахстане в конце декабря 2020 года. На базе КФК планируется поэтапно произвести 2 млн доз вакцин.

Масштабная вакцинация «Спутник V» была запланирована в Казахстане на февраль 2021 года. В первую очередь на добровольной основе привьют медицинских работников, педагогов, студентов, сотрудников правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений и представителей групп риска с хроническими заболеваниями.

4 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и казахстанский минздрав подписали соглашение о сотрудничестве по регистрации и производству «Спутника V». Уточнялось, что производство начнется в Казахстане с 22 декабря.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи.